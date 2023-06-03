Milli okçulardan 2 altın madalya

Hırvatistan'da düzenlenen Okçuluk Avrupa Grand Prix'sinin 2. ayağında Milli okçular Mete Gazoz ve Batuhan Akçaoğlu altın madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli okçulardan 2 altın madalya
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03 Haziran 2023 16:53
Hırvatistan'da düzenlenen Okçuluk Avrupa Grand Prix'sinin 2. ayağında milli sporcular Mete Gazoz ile Batuhan Akçaoğlu, altın madalya kazandı.

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, klasik yay kategorisinde Mete Gazoz, Sloven Den Habjan Malavasic'i 6-4 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Makaralı yay kategorisinde ise Batuhan Akçaoğlu, finalde İtalyan Michea Godano'yla karşılaştı. Rakibini 149-144 yenen Batuhan, altın madalya kazandı. Batuhan Akçaoğlu'na madalyasını Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Yavuz Selim Kıran takdim etti.

4 ALTIN 1 BRONZ MADALYA

Türk sporcular, organizasyonu 4 altın, 1 bronz olmak üzere toplam 5 madalyayla tamamladı.

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