Milli kürekçilerden Balkan Şampiyonası'nda 17 madalya

Milli kürekçiler, Kuzey Makedonya'nın Struga şehrinde düzenlenen Balkan Şampiyonası'nda 8 altın, 5 gümüş ve 4 bronz madalya kazandı.



Türkiye Kürek Federasyonunun açıklamasına göre, 17 madalya kazanan milli sporcular, tarihinde en çok altın madalya sayısına ulaştığı Balkan Şampiyonası'nı yaşadı.



Milliler, 8 altın, 5 gümüş ve 4 bronz madalyayla genel klasmanda birinci oldu. Erkekler kategorisinde kupanın sahibi olan milliler, kadınlar kategorisinde ise aynı puana sahip olduğu Yunanistan ile ikinciliği paylaştı.



Şampiyonaya, ev sahibi Kuzey Makedonya'nın yanı sıra Bulgaristan, Yunanistan, Romanya, Sırbistan, Bosna Hersek ve Türkiye katıldı.



Madalya kazanan milli kürekçiler



JWA4- (Genç kızlar dört tek) ekibi gümüş madalya kazandı.



Irmak Fertuğ - Ülkü Özen - Ruken Ülgey - Aslıhan Naran Akkay



JMB1x (Yıldız erkekler tek çifte) ekibi şampiyonayı dördüncü tamamladı.



Yusuf Ziya Ateş



JMB2x (Yıldız erkekler iki çifte) ekibi gümüş madalya kazandı.



Kerem Akkiriş - Halil Kaan Köroğlu



JMA4- (Genç erkekler dört tek) ekibi altın madalya kazandı.



Ali Ardıl İlgün - Kaan Yılmaz Aydın - Serkan Erkal - Enver Erman



JWA4x (Genç kızlar dört çifte) ekibi şampiyonayı dördüncü tamamladı.



Deniznur Serra Baykara - Ayşe Cemre Can - Ruken Ülgey - Aleyna Tülin Telli



JMA2- (Genç erkekler iki tek) ekibi bronz madalya kazandı.



Altar Karabudak - Fatih Mehmet Avcı



JMA1x (Genç erkekler tek çifte) ekibi altın madalya kazandı.



Eren Efe Kara



JMA2x (Genç erkekler iki çifte) ekibi altın madalya kazandı.



Serkan Erkal - Enver Erman



JWB1x (Yıldız kızlar tek çifte) ekibi gümüş madalya kazandı.



Eda Erkan



JWB2x (Yıldız kızlar iki çifte) ekibi bronz madalya kazandı.



Damla Sungunapa - Derensu Kutluata



JMB8+ (Yıldız erkekler sekiz tek dümencili) ekibi altın madalya kazandı.



Aytimur Selçuk - Enes Biber - Yasin Şen - Eren Akbaş - Mehmet Emin Sarıoğlu - Eren Kırcı - Alper Şevket Eren - Mert Can Çayır - Ege Büyükçetin (d)



JMB4- (Yıldız erkekler dört tek) ekibi bronz madalya kazandı.



Yasin Şen - Eren Akbaş - Ali Asaf Çifci - Ensar Efe Din



JWB4x (Yıldız kızlar dört çifte) ekibi bronz madalya kazandı.



Damla Sungunapa - Eda Erkan - Ayşe Baydar - Derensu Kutluata



JWA8+ (Genç kızlar sekiz tek dümencili) ekibi gümüş madalya kazandı.



Irmak Fertuğ - Ülkü Özen - Selin Ege Akgül - Simla Suay Alıncı - Ayşe Cemre Can - Merve Yeşilmen - Deniznur Serra Baykara - Aleyna Tülin Telli - Tuana Fatma Yıldız (d)



JMB2- (Yıldız erkekler iki tek) ekibi altın madalya kazandı.



Mert Can Çayır - Alper Şevket Eren



JMA4x (Genç erkekler dört çifte) ekibi şampiyonayı beşinci olarak tamamladı.



Emirhan Balıkçı - Mahmut Tiryaki - Mehmet Giray Kuşkuş - Ahmet Ali Kabadayı



JWA2- (Yıldız kızlar iki tek) ekibi altın madalya kazandı.



Ruken Ülgey - Aslıhan Naran Akkay



JWA1x (Genç kızlar tek çifte) ekibi altın madalya kazandı.



Deniznur Serra Baykar



JMB4x (Yıldız erkekler dört çifte) ekibi gümüş madalya kazandı.



Giray Yazçayır - Yusuf Ziya Ateş - Kerem Akkiriş - Halil Kaan Köroğlu



JWA2x (Genç kızlar iki çifte) ekibi şampiyonayı dördüncü tamamladı.



Damla Sungunapa - Ayşe Cemre Can



JMA8+ (Genç erkekler sekiz tek Dümencili) ekibi altın madalya kazandı.



Ali Ardıl İlgün - Kaan Yılmaz Aydın - Serkan Erkal - Enver Erman - Fatih Mehmet Avcı - Altar Karabudak - Cevdet Ege Mutlu - Eren Efe Kara - Ege Büyükçetin (d)