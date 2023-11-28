Milli kürekçiler kampa giriyor

Milli kürekçiler, Muğla'nın Köyceğiz'de ilçesinde kampa girecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Milli kürekçiler kampa giriyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Kasım 2023 18:22
Kürek Milli Takımı'nın hazırlık kampı, Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde düzenlenecek.

Türkiye Kürek Federasyonunun açıklamasına göre, 4-26 Aralık tarihlerinde yapılacak kampa 15 milli sporcu davet edildi.

Kamp kadrosunda yer alan milli kürekçiler şöyle:

Ahmet Ali Kabadayı, Ahmet Erdem, Alper Şevket Eren, Aydın İnanç Şahin, Aytimur Selçuk, Cevdet Ege Mutlu, Ebru Akınal, Elis Özbay, Enes Biber, Enes Gök, Giray Yazçayır, Gökmen Kaan Sezer, Halil Kaan Köroğlu, Yiğit Yaşar Doğruok, Yusuf Ziya Ateş.

 

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery