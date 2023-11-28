Milli kürekçiler kampa giriyor

Kürek Milli Takımı'nın hazırlık kampı, Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde düzenlenecek.
Türkiye Kürek Federasyonunun açıklamasına göre, 4-26 Aralık tarihlerinde yapılacak kampa 15 milli sporcu davet edildi.
Kamp kadrosunda yer alan milli kürekçiler şöyle:
Ahmet Ali Kabadayı, Ahmet Erdem, Alper Şevket Eren, Aydın İnanç Şahin, Aytimur Selçuk, Cevdet Ege Mutlu, Ebru Akınal, Elis Özbay, Enes Biber, Enes Gök, Giray Yazçayır, Gökmen Kaan Sezer, Halil Kaan Köroğlu, Yiğit Yaşar Doğruok, Yusuf Ziya Ateş.
Türkiye Kürek Federasyonunun açıklamasına göre, 4-26 Aralık tarihlerinde yapılacak kampa 15 milli sporcu davet edildi.
Kamp kadrosunda yer alan milli kürekçiler şöyle:
Ahmet Ali Kabadayı, Ahmet Erdem, Alper Şevket Eren, Aydın İnanç Şahin, Aytimur Selçuk, Cevdet Ege Mutlu, Ebru Akınal, Elis Özbay, Enes Biber, Enes Gök, Giray Yazçayır, Gökmen Kaan Sezer, Halil Kaan Köroğlu, Yiğit Yaşar Doğruok, Yusuf Ziya Ateş.
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