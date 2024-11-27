Milli Kadın Hentbol Takımı, tarihi maça çıkıyor

A Milli Kadın Hentbol Takımı, tarihinde ilk kez katıldığı Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçında perşembee günü ev sahiplerinden Macaristan ile karşılaşacak.



Avusturya, Macaristan ve İsviçre'nin ev sahipliğinde 28 Kasım-15 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek EHF 2024 Avrupa Kadınlar Hentbol Şampiyonası'nda 24 ülke takımı mücadele edecek.



A Grubu'nda yer alan Türkiye, şampiyonanın açılış maçında organizasyonun ev sahiplerinden Macaristan ile yarın Debrecen kentindeki Fönix Arena'da TSİ 20.00'de karşı karşıya gelecek. Müsabaka, TRT Spor Yıldız'dan yayınlanacak.



Şampiyonada 4'er takımlı 6 gruptan oluşan ön tur maçları, Debrecen (Macaristan), Basel (İsviçre) ve Innsbruck'ta (Avusturya) oynanacak. Her şehir, iki gruba ev sahipliği yapacak. Grupları ilk iki sırada tamamlayan 12 takım, ana tura yükselecek.



Debrecen ve Viyana'da oynanacak ana turda 12 takım 6'şarlı iki gruba ayrılarak, tek devreli lig usulü mücadele edecek. Ana gruptaki 12 takımdan grup birinci ve ikincileri yarı finalde eşleşirken, grup üçüncüleri beşincilik maçında karşılaşacak. Şampiyona 15 Aralık'ta oynanacak üçüncülük ve final maçıyla sona erecek.



A Milli Kadın Hentbol Takımı, grubundaki ikinci maçını 30 Kasım'da Kuzey Makedonya, üçüncü karşılaşmasını ise 2 Aralık'ta İsveç'le oynayacak.



