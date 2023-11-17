Milli judocular'dan Avrupa 23 Yaş Altı Şampiyonası'nda 2 madalya

Avrupa 23 Yaş Altı Judo Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden sporculardan Ejder Toktay gümüş, Merve Azak ise bronz madalya kazandı.



Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre Almanya'nın Potsdam kentinde düzenlenen şampiyonanın ilk günündeki müsabakalar tamamlandı.



Ejder Toktay, erkekler 73 kilo finalinde karşılaştığı Hollandalı Koen Heg'e yenilerek gümüş madalyanın sahibi oldu.



Kadınlar 48 kiloda yarışan Merve Azak ise Portekizli Raquel Brito ile yaptığı 3'üncülük maçını kazandı.





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