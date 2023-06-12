Milli halterci Muhammed Furkan Özbek'ten iki madalya birden

Milli halterci Muhammed Furkan Özbek, Küba'da 2 madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli halterci Muhammed Furkan Özbek'ten iki madalya birden
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12 Haziran 2023 16:26
Milli halterci Muhammed Furkan Özbek, Küba'da düzenlenen IWF Grand Prix Turnuvası'nda 2 madalya elde etti.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Havana'da gerçekleştirilen turnuvanın son gününde Muhammed Furkan Özbek, erkekler 73 kiloda yarıştı.

Milli halterci, 2024 Paris Olimpiyatları'na kota puanı veren organizasyonda, silkmede 180 kilo ile bronz, toplamda ise 324 kiloluk derecesiyle gümüş madalya kazandı.

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