Milli güreşçiler, Dünya Şampiyonası'nı 1 gümüş, 2 bronz madalyayla tamamladı

Milli güreşçiler, Hırvatistan'da düzenlenen 2025 Dünya Şampiyonası'nda 1 gümüş ve 2 bronzmadalya kazandı.Başkent Zagreb'in ev sahipliği yaptığı organizasyon sona erdi. Erkekler serbest stil ve kadınlardan sonra grekoromende dünya şampiyonları belli oldu.Grekoromen stil 55 kiloda Vakhtang Lolua (Gürcistan), 60 kiloda Aidos Sultangali (Kazakistan), 63 kiloda Aytjan Khalmakhanov (Özbekistan), 67 kiloda Saeid Morad Gholi Esmaeili (İran), 72 kiloda Ulvu Ganizade (Azerbaycan), 77 kiloda Malkhas Amoyan (Ermenistan), 82 kiloda Gholamreza Javad Farokhisenjani (İran), 87 kiloda Aleksandr Andreevitch Komarov (Sırbistan), 97 kiloda Mohammadhadi Abdollah Saravi (İran) ve 130 kiloda Amin Mirzazadeh (İran), şampiyonluğa ulaştı.İran, 4 dünya şampiyonu çıkardığı grekoromen stilde 180 puanla takım sıralamasında zirvede yer aldı. Azerbaycan 89 puanla ikinciliği, Özbekistan ise 72 puanla üçüncülüğü elde etti.2025 Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stilde yine İran, kadınlarda ise Japonya birincilik kupasının sahibi oldu.Organizasyonda Japonya 7 altın, 3 gümüş ve 3 bronz; İran ise 6 altın, 4 gümüş ve 5 bronz madalya alma başarısı gösterdi.Jenerasyon değişiminin yaşandığı Türkiye Güreş MilliTakımı, şampiyonayı 1 gümüş ve 2 bronz madalyaylatamamladı.Kadınlarda 72 kilo finalinde mücadele eden Nesrin Baş gümüş madalya alırken, 50 kiloda Türkiye'yi temsil eden Evin Demirhan Yavuz bronz madalyanın sahibi oldu.Evin, bronz madalya maçında sakatlanmasına rağmen rakibini yenmeyi başararak kariyerindeki ikinci dünyaüçüncülüğünü elde etti.Grekoromen stil 77 kiloda güreşen Ahmet Yılmaz da bronzmadalya elde etti. Ahmet, geçen yıl olimpik olmayan sıkletlerde yapılan Dünya Şampiyonası'nda 82 kiloda üçüncülük kürsüsüne çıkmıştı.Türkiye, olimpik sıkletlerin de yer aldığı 2023 Dünya Güreş Şampiyonası'nda 2 altın, 1 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 7 madalya almıştı.Bir sonraki Dünya Güreş Şampiyonası, 2026 yılında Bahreyn'de düzenlenecek.