Milli güreşçiler, 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda

20 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası, 30 Haziran-6 Temmuz tarihlerinde İtalya'da gerçekleştirilecek.
Dünya Güreş Birliğinin faaliyet takviminde yer alan Caorle'deki organizasyon, erkekler grekoromen, serbest stil ve kadınlarda 10'ar sıklette yapılacak.
Her sıklette yer alacak milli sporcular, madalya kazanmak için mindere çıkacak.
Dünya Güreş Birliğinin faaliyet takviminde yer alan Caorle'deki organizasyon, erkekler grekoromen, serbest stil ve kadınlarda 10'ar sıklette yapılacak.
Her sıklette yer alacak milli sporcular, madalya kazanmak için mindere çıkacak.
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