Milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, başarılarıyla gençlere örnek oluyor

Dünya Güreş Birliği (UWW) tarafından 2023 yılının en iyi çıkış yapan kadın güreşçisi seçilen dünya ve Avrupa şampiyonu milli sporcu Buse Tosun Çavuşoğlu'nun başarıları, minderde genç yeteneklerin yetişmesinde motivasyon kaynağı oluyor.



Beden eğitimi öğretmeninin yönlendirmesiyle güreşe başlayan ve elde ettiği başarılarla ülkeyi gururlandıran 29 yaşındaki milli sporcu, 2024 Paris Olimpiyatları için çalışmalarını sürdürüyor.



Olimpiyatlarda altın madalya hedefleyen Buse Tosun Çavuşoğlu, yaşadığı Yalova'da zaman zaman genç güreşçileri antrenman yaptıkları 90. Yıl Spor Salonu'nda ziyaret ederek onların motivasyonlarını artırmaya çalışıyor.



Buse Tosun Çavuşoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güreş öyküsünün sonraki yıllarda kendisine antrenörlük de yapan beden eğitimi öğretmeni Selahattin Karaman'ın teşvikiyle başladığını söyledi.



Çalışmalarının karşılığını katıldığı ilk Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak aldığını belirten milli güreşçi, 2023'te dünya, geçen hafta da Avrupa şampiyonu olduğunu hatırlatarak, "Kadın güreşi her zaman tarihi başarılara imza atmış bir branş. Kadınlarımız son yıllarda voleybol, atletizm, halter gibi diğer branşlarda da tarihi başarılara imza atıyor. İnşallah devamı gelecek. Bunu olimpiyatlara taşımak istiyoruz. Olimpiyatlarda Türk kadınının gücünü bir sembol haline getirip zirvede olmak istiyoruz. Hayalimiz, hedefimiz, çalışmalarımız bu yönde." diye konuştu.



- "Şampiyon olarak zirvede kalabilmek çok zor"



Buse Tosun Çavuşoğlu, çok hırslı, istediğini elde etmeyi hedefleyen bir sporcu olduğunu dile getirdi.



Her zaman en iyisini yapmaya çalıştığını kaydeden milli güreşçi, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Çok şükür bugün Türkiye'de sayılı sporcuların elde etmiş olduğu madalyalarla aranızdayım. İnşallah devamı gelecek. Bizden sonra bayrağı teslim alacak olanlar burada çalışan küçük kardeşlerimiz. Sporculuk hayatımız boyunca ülkemize en iyi şekilde hizmet edip, sonrasında da yeni şampiyonlar yetiştirmek için elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. Başarıya giden yol, fedakarlıklardan geçer. Gençlerimizin özellikle sakatlık ve performans olarak iyi hissetmedikleri dönemler olabilir. Ben de o dönemlerden çok stresli bir şekilde geçtim. Çok sıkıntı yaşadığım dönemler oldu. 4 kez operasyon geçirdim. Oralardan tekrar kalkmak, şampiyon olarak zirvede kalabilmek çok zor ve her sporcuya nasip olmayan bir şey. Çok şükür bugün bir sakatlığımız yok. İnşallah olimpiyatlarda ülkemize altın madalya kazandıracağız. Bütün hedefimiz, çalışmamız bu yönde olacak."



2024 Paris Olimpiyatları'nda dünya ve Avrupa şampiyonu unvanlarıyla deneyimli bir sporcu olarak yer alacağını vurgulayan milli güreşçi, "Hataya, stres ve heyecana yer vermeden inşallah olimpiyat şampiyonu olarak dönmek istiyorum." dedi.



Olimpiyatlara yaklaşık 5 aylık sürenin kaldığını ve çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiğini bildiren Buse Tosun Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Güreş Federasyonun verdiği destekler sayesinde güreşte Türk sporcuların uluslararası turnuvalarda daha çok madalya kazanacağını sözlerine ekledi.



- Sahra Karakaya: "Buse ablamın izinden gidiyoruz"



Türkiye Güreş Federasyonu tarafından alt yaş kategorilerinde düzenlediği Türkiye Şampiyonası'nda üçüncü olan Sahra Karakaya, dünya ve Avrupa şampiyonu Buse Tosun Çavuşoğlu'nu örnek aldıklarını dile getirdi.



Başarılı milli güreşçiyle bir arada olmak, bilgi ve tecrübelerinden faydalanmanın avantajını yaşadıklarını anlatan Sahra Karakaya, şunları kaydetti:



"Ona çok teşekkür ediyoruz. Bize her türlü yardımda bulunuyor. İnşallah Yalova'dan gitmez. Şampiyon olmak kolay değil. Biz de onu örnek alıyor, onun gibi çalışmaya gayret ediyoruz. Bize şampiyon olabilmek için nasıl çalışmamız gerektiğini anlatıyor, yardım ediyor. Genelde burada olduğu için sorularımızı da cevaplıyor. Hayalim onun gibi bir dünya şampiyonu olmak. Olimpiyatlarda altın madalya getirmek, İstiklal Marşı'mızı okutmak istiyorum. İnşallah başaracağım."



Fransa'da 2022 yılında gerçekleştirilen Dünya Okul Sporları Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazanan Aybüke Şevval Şirikçi de Buse Tosun Çavuşoğlu gibi önemli başarılara imza atmayı hedeflediğini belirterek, "Buse ablamın izinden gidiyoruz. Onunla aynı ortamda bulunmak çok güzel. Bizim için çok büyük bir avantaj. Elimizden geldiği kadar Buse abladan bir şeyler öğrenmeye çalışıyoruz. O da çok yardımcı oluyor." ifadelerini kullandı.