Milli cimnastikçilerden Avrupa Şampiyonası'nda 2 madalya!

Azerbaycan'ın Gence kentinde düzenlenen Avrupa Aerobik Cimnastik Şampiyonası'nda Ayşe Begüm Onbaşı tek kadınlarda gümüş, çiftlerde ise Can Derviş ile birlikte bronz madalya kazandı.

calendar 16 Kasım 2025 19:13
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Avrupa Aerobik Cimnastik Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcular, birer gümüş ve bronz madalya kazandı.
 
Türkiye Cimnastik Federasyonunun açıklamasına göre Azerbaycan'ın Gence kentinde düzenlenen organizasyon, final yarışmalarıyla tamamlandı.
 
Ayşe Begüm Onbaşı, 2021'de dünya şampiyonluğuna ulaştığı tek kadınlar kategorisinde 20.000 puanla bu kez Avrupa 2'ncisi oldu.
 
Çiftler finalinde de yarışan Ayşe Begüm, Can Derviş ile beraber 19.350 puan toplayarak bronz madalya elde etti.
 
Trio finalinde Türkiye'yi temsil eden Ömür Günay, Okay Arsan ve Göktürk Balcı ise 18.450 puanla şampiyonayı 7. bitirdi.
