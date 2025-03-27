Milli cimnastikçiler, uluslararası turnuvalara Bolu'da hazırlanıyor

Trampolin Cimnastik Gençler ve Büyükler Milli takımları, İtalya'da düzenlenecek 4. AERE Kupası ve Dünya Kupası için Bolu'da kamp yapıyor.



Milli sporcular, Uluslararası Cimnastik Federasyonu'nun (FIG) faaliyet programında yer alan İtalya'nın Riccione şehrinde düzenlenecek 4. AERE Cup Cimnastik Turnuvası ile Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Bolu'da kampa girdi.



Kamp kadrosunda gençlerde yer alan 9 sporcu 2-3 Nisan'da AERE Kupası'nda mücadele edecek, büyüklerdeki 4 sporcu ise 5-6 Nisan'da Dünya Kupası'na katılacak.



Kamp boyunca toplam 9 antrenman ile 3 kontrol yarışmasına tabi tutulacak sporcular İtalya'dan madalyayla dönmek için yoğun çalışıyor.



Trampolin Cimnastik Teknik Kurul Üyesi Buğra Karaman, AA muhabirine "Hedefimiz mümkün olduğunca fazla finalle madalya kazanarak ülkemize dönmek." dedi.



Karaman, turnuvada sporcuların bireysel olarak da yarışacağına dikkati çekerek "Her kategoride hedefimiz altın madalya. Büyüklerde de mümkün olduğunca 4 sporcumuzla finalde boy göstermek istiyoruz. Bu yıl yine dünya kupaları serilerimiz olacak. Yılın sonunda İspanya'da düzenlenecek bir dünya şampiyonası var. Yıl içinde katılacağımız bütün yarışlar, yıl sonundaki hedef yarışmamız dünya şampiyonası için." diye konuştu.



