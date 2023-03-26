Milli cimnastikçi dizinden ameliyat edildi

Avrupa ve dünya şampiyonu milli cimnastikçi İbrahim Çolak, dizinden ameliyat edildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli cimnastikçi dizinden ameliyat edildi
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26 Mart 2023 01:13
Avrupa ve dünya şampiyonu milli cimnastikçi İbrahim Çolak, dizinden operasyon geçirdi.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamada, İbrahim'in İstanbul'da Acıbadem Fulya Hastanesi'nde ön çapraz bağından operasyon geçirdiği belirtilerek, "İbrahim Çolak'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Sporcumuzun en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını ve kazandığı madalyalara kaldığı yerden devam etmesini umut ediyoruz." denildi.

İbrahim Çolak da sosyal medyasından yaptığı paylaşımda 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na da vurgu yaparak, "İnşallah bu son olur. Şu an her şey yolunda. Kolay değil ama daha güçlü bir şekilde geri döneceğime inanıyorum. Dualarınızı eksik etmeyin."

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