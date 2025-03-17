Milli boksör Tarık Ahmet Çelebi'nin olimpiyat hayali

Milli boksör Tarık Ahmet Çelebi, öz güven sorunları nedeniyle başladığı boksta olimpiyat hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.
Öz güven sorunları nedeniyle 9 yaşında boksa başlayan Tarık Ahmet Çelebi, zaman içerisinde bu sorununu yendi.
Kariyerinde 4 Türkiye şampiyonluğu bulunan 18 yaşındaki Tarık Ahmet'in hayalini Los Angeles 2028 Olimpiyatları süslüyor.
Çalışmalarını milli takım ile birlikte Kastamonu Kadıdağı Boks Kamp Eğitim Merkezi'nde sürdüren Tarık Ahmet, olimpiyatlarda erkeklerde ilk altın madalyayı kazanan Türk boksör olmak için yumruklarını sallıyor.
Milli boksör Tarık Ahmet Çelebi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 67 kiloda ringe çıktığını söyledi.
Çocukluğunda öz güven sorunları yaşadığını ifade eden Tarık Ahmet, "Babam bu durumdan rahatsız oldu. Evimizin yanında bir boks salonu vardı. O şekilde boksa başladım. 4 Türkiye şampiyonluğum, bir Türkiye ikinciliğim var. Ülkemi iki kez Avrupa'da temsil ettim." dedi.
Boksa başladıktan sonra hayatında olumlu anlamda birçok değişiklik olduğunu aktaran Tarık Ahmet, şunları kaydetti:
"Okulumda ve sosyal hayatımda bana çok büyük avantajları var. Tüm çocuklar, gençler boks olmasa bile en azından bir spora gitsin, fiziklerini değiştirsin, öz güvenlerini yükseltsin. Emin olsunlar ki öz güven yükseltiyor. Fiziksel olarak da çok iyi hale getiriyor."
Kastamonu'daki kampın çok verimli geçtiğini anlatan Tarık Ahmet, "Hedefim her sporcunun olduğu gibi ülkemizi olimpiyatlarda temsil etmek, altın madalya kazanmak. Olimpiyatlarda erkeklerde ülkemizin hiç altın madalyası yok. İnşallah ülkemize altın madalya getirmek istiyorum. Burada çalışmalarımız çok güzel gidiyor. Federasyon başkanımıza bize verdiği imkanlar için teşekkür ederim. Çok güzel imkanlarımız var. Çok güzel çalışıyoruz. Başarılı olacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.
Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü birinci sınıfta eğitim gördüğünü belirten Tarık Ahmet, eğitimini ve boksu aynı anda sürdürmek istediğini ve ikisinde de başarıyı yakalamayı hedeflediğini dile getirdi.
Milli boksör Tarık Ahmet Çelebi'nin olimpiyat hayali
Öz güven sorunları nedeniyle başladığı boksta 4 Türkiye şampiyonluğu kazanan milli boksör Tarık Ahmet Çelebi, Los Angeles 2028'de altın madalya hedefliyor.
Milli boksör Tarık Ahmet Çelebi, öz güven sorunları nedeniyle başladığı boksta olimpiyat hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.
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