Milli badmintoncu Neslihan Arın, Hindistan'da finale yükseldi

Milli badmintoncu Neslihan Arın, Hindistan'da düzenlenen Uluslararası Syed Modi Turnuvası'nda tek kadınlarda finale kaldı.
Lucknow kentindeki turnuvada dün çeyrek finalde Hint Isharani Baruah'ı 2-1 yenen Neslihan, bugün yarı final maçına çıktı.
Yarı finalinde 1 numaralı seribaşı Hint Unnati Hooda'yı, 21-15 ve 21-10'luk setlerle 38 dakika sonunda 2-0 mağlup eden milli badmintoncu, adını finale yazdırdı.
Neslihan Arın, finalde Japon Hina Akechi ile karşılaşacak.
