Milli atlet Rusya'da üçüncü oldu

Milli atlet Alperen Acet, Rusya'daki Yüksek Atlamalar Festivali'nde 2.27 metre atlayarak 3. olmayı başardı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli atlet Rusya'da üçüncü oldu
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07 Haziran 2023 13:25
Milli atlet Alperen Acet, Yüksek Atlamalar Festivali'nde 2.27 metrelik derecesiyle 3'üncü sırada yer aldı.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Alperen Acet, Rusya'da düzenlenen Yüksek Atlamalar Festivalinde, 2.27 metre atlayarak en iyi derecesine (2.30) yaklaştı ve sakatlık sonrası katıldığı yarışta 3'üncü olmayı başardı.

Öte yandan İspanya'nın Huelva kentindeki Meeting İberoamericano'da yarışan İbrahim Erata 1500 metreyi 3:40.96 koşarak B serisinde sekizinci olurken, 3000 metre engellide yarışan Abdullah Tuğluk, 8:42.63 ile en iyi derecesini yaparak A serisinde 13'üncülük elde etti.

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