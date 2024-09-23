İtalya Serie A 5. hafta maçında Inter ile Milan karşılaştı. Giuseppe Meazza'da oynanan maçı Milan 2-1 kazandı.



Kritik derbide ilk yarıya iç saha avantajıyla etkili başlayan Inter, üst üste ataklarla rakibinin kalesini yoklasa da sonuca gidemedi.



Karşılaşmada dakikalar 10'u gösterirken konuk ekip Christian Pulisic'in golüyle 1-0 öne geçti.



Inter, Milan'ın bu golüne 28. dakikada Federico Dimarco karşılık verdi ve durum 1-1 oldu. Karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla sona erdi.



VAR PENALTIYI İPTAL ETTİ!



Milan, karşılaşmanın 65. dakikasında penaltı kazandı ancak VAR iptal etti. Soldan ceza sahası içine gönderilen topa hakem ilk olarak Lautaro Martinez'in elle oynadığını işaret etti. VAR'ın uyarısını dikkate alan Mariani penaltıyı iptal etti.



MILAN 89'DA SKORU DEĞİŞTİRDİ



Milan, 89. dakikada yeniden öne geçti. Sağ çaprazda kazanılan serbest vuruşta Reijnders, topu çok iyi ortaladı. Kale önünde Matteo Gabbia çok iyi bir kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.



HAKAN 63 DAKİKA SÜRE ALDI



Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, maça 11'de başladı ve 63. dakikada yerini Asllani'ye bıraktı.



Bu sonuçla birlikte Milan, puanını 8'e çıkardı ve Inter ile puanını eşitledi.



Ligin bir sonraki haftasında Milan, Lecce'yi ağırlayacak. Inter ise Udinese ile karşılaşacak.



