Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, transferinin ilk gününden beri hiçbir şekilde vazgeçmediği Milan Skriniar'ın kadroda tutulmasını bekliyor.
Tottenham'ın ilgilendiği oyuncu için Sarı-Lacivertliler, PSG ile masaya oturup anlaşma zemini kovalıyor ve Slovak stoperin bonservisini yakın zamanda almak istiyor.
PREMIER LİG HAYALİ
Yaklaşık 10 milyon euro karşılığında bonservisinin alınması beklenen Skriniar'ın Premier Lig hayali sebebiyle Fenerbahçe yönetimi hızlı davranacak.
Tecrübeli stoperin Premier Lig'den beklediği gibi bir teklif alamaması halinde Fenerbahçe ile uzun süreli bir kontrat yapıp kariyerine Kadıköy'de devam etmek istediği kaydedildi.
PERFORMANSI
Fenerbahçe formasıyla bu sezon 18 maça çıkan oyuncu, 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
Tottenham'ın ilgilendiği oyuncu için Sarı-Lacivertliler, PSG ile masaya oturup anlaşma zemini kovalıyor ve Slovak stoperin bonservisini yakın zamanda almak istiyor.
PREMIER LİG HAYALİ
Yaklaşık 10 milyon euro karşılığında bonservisinin alınması beklenen Skriniar'ın Premier Lig hayali sebebiyle Fenerbahçe yönetimi hızlı davranacak.
Tecrübeli stoperin Premier Lig'den beklediği gibi bir teklif alamaması halinde Fenerbahçe ile uzun süreli bir kontrat yapıp kariyerine Kadıköy'de devam etmek istediği kaydedildi.
PERFORMANSI
Fenerbahçe formasıyla bu sezon 18 maça çıkan oyuncu, 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.