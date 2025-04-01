Milan Skriniar: Ya Tottenham ya Fenerbahçe!

Tottenham'ın ilgilendiği Milan Skriniar için Fenerbahçe yönetimi harekete geçti. Skriniar'ın İngiltere hayali bulunsa da Fenerbahçe'de devam etme isteği var.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Milan Skriniar: Ya Tottenham ya Fenerbahçe!
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01 Nisan 2025 09:25
Son güncelleme 01 Nisan 2025 09:27
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, transferinin ilk gününden beri hiçbir şekilde vazgeçmediği Milan Skriniar'ın kadroda tutulmasını bekliyor. 

Tottenham'ın ilgilendiği oyuncu için Sarı-Lacivertliler, PSG ile masaya oturup anlaşma zemini kovalıyor ve Slovak stoperin bonservisini yakın zamanda almak istiyor. 

PREMIER LİG HAYALİ

Yaklaşık 10 milyon euro karşılığında bonservisinin alınması beklenen Skriniar'ın Premier Lig hayali sebebiyle Fenerbahçe yönetimi hızlı davranacak. 

Tecrübeli stoperin Premier Lig'den beklediği gibi bir teklif alamaması halinde Fenerbahçe ile uzun süreli bir kontrat yapıp kariyerine Kadıköy'de devam etmek istediği kaydedildi. 

PERFORMANSI

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 18 maça çıkan oyuncu, 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. 
 
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