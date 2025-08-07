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Milan Skriniar: "Tura inanıyorum"

Fenerbahçe forması giyen Milan Skriniar, Feyenoord maçının ardından konuştu.

calendar 07 Ağustos 2025 00:59
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Milan Skriniar: 'Tura inanıyorum'
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Fenerbahçe forması giyen Milan Skriniar, Feyenoord maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Skriniar, Feyenoord mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada tura inandığını söyledi.

Skriniar'ın sözleri şu şekilde:

"Genel anlamda hissiyatımız kötü. Mağlubiyeti hak etmedik. İkinci yarı çok daha iyi oynadık. Hala çalışmamız ve düzeltmemiz gereken noktalar var. Önümüzdeki hafta taraftarımızın desteğiyle beraber turu geçeceğimize inanıyorum."

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