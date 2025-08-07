Milan Skriniar: 'Tura inanıyorum'

Fenerbahçe forması giyen Milan Skriniar, Feyenoord maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Skriniar, Feyenoord mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada tura inandığını söyledi.
Skriniar'ın sözleri şu şekilde:
"Genel anlamda hissiyatımız kötü. Mağlubiyeti hak etmedik. İkinci yarı çok daha iyi oynadık. Hala çalışmamız ve düzeltmemiz gereken noktalar var. Önümüzdeki hafta taraftarımızın desteğiyle beraber turu geçeceğimize inanıyorum."
Skriniar, Feyenoord mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada tura inandığını söyledi.
Skriniar'ın sözleri şu şekilde:
"Genel anlamda hissiyatımız kötü. Mağlubiyeti hak etmedik. İkinci yarı çok daha iyi oynadık. Hala çalışmamız ve düzeltmemiz gereken noktalar var. Önümüzdeki hafta taraftarımızın desteğiyle beraber turu geçeceğimize inanıyorum."