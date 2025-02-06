Milan Skriniar transferinde çarpıcı gerçek!

Ara transfer döneminin hızlı takımlarından olan Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ın da ilgilendiği Milan Skriniar'ı kadrosuna katmıştı. Fransız basını, Slovak stoperin transferine ilişkin dikkat çeken bir detayı paylaştı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Milan Skriniar transferinde çarpıcı gerçek!
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06 Şubat 2025 11:00
Sezonu zirvede tamamlayarak şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, kış transfer döneminin en hareketli takımlarından biri oldu.

Sarı-lacivertliler, şu ana kadar tam 4 transferi resmiyete kavuşturdu.

Kanarya'nın en çok konuşulan transferlerinden biriyse Milan Skriniar oldu.

Fenerbahçe, adı uzun süre Galatasaray ile anılan Slovak stoperi sezon sonuna kadar kiraladı.

AL-NASSR DA İSTEDİ

Fransa basınında yer alan haberlerde, Skriniar'ın sarı-lacivertli takımla görüştüğü sırada Suudi Arabistan'dan Al Nassr'ın da devreye girdiği kaydedildi.

Ancak Slovak yıldızın Al-Nassr'ın da gelen teklifi reddederek Avrupa'da kalmak istediği ve bu nedenle Fenerbahçe'yi seçtiği vurgulandı.

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