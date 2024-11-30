Milan, sahasında üç puanı üç golle aldı

İtalya Serie A'nın 14. hafta maçında Milan, sahasında Empoli'yi 3-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Milan, sahasında üç puanı üç golle aldı
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30 Kasım 2024 21:55
italya Serie A'nın 14. hafta karşılaşmasında Milan, Empoli'yi konuk etti.

Giuseppe Meazza Stadyumu'ndaki mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazandı.

Milan'a galibiyeti getiren golleri 19'da Alvaro Morata ile 44 ve 69'da Tijani Reijnders kaydetti.

Milan, bu galibiyetin ardından puanını 22 yaptı. Empoli, 16 puanda kaldı.

İtalya Serie A'nın bir sonraki haftasında Milan, Atalanta deplasmanına gidecek. Empoli, Hellas Verona'ya konuk olacak.
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