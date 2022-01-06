Milan, Roma'yı 3 golle yıktı!

İtalya Ligi Serie A'da 20. hafta mücadelesinde Milan, konuk ettiği Roma'yı 3-1 mağlup etti ve üst üste 2. galibiyetini alarak zirve takibini sürdürdü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Milan, Roma'yı 3 golle yıktı!
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06 Ocak 2022 22:32
İtalya Ligi Serie A'da 20. hafta karşılaşmasında Milan, Roma'yı konuk etti.

Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Milan'ın 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 8. dakikada penaltıdan Olivier Giroud, 17. dakikada Messias ve 82. dakiklada Rafael Leao kaydetti. Roma'nın tek sayısı ise 40. dakikada Tammy Abraham'dan geldi.

Milan'da Zlatan Ibrahimovic'in 90+4. dakikada kullandığı penaltıyı Roma kalecisi Rui Patricio kurtardı.

Roma'da Karsdorp 74. dakikada, Mancini ise 90+3. dakikada kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Bu sonucun ardından Milan, üst üste 2. galibiyetini aldı ve 45 puanla 2. sıradaki yerini korudu. 3 maç aradan sonra yenilen Roma ise 32 puanla 7. sırada yer aldı.

Milan, gelecek hafta Venezia deplasmanına gidecek. Roma ise Juventus'u konuk edecek.


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