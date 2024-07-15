Milan'da mutlu son: Alvaro Morata

AC Milan, İspanya Milli Takımı'nın kaptanı Alvaro Morata'yı kadrosuna katıyor.



Fabrizio Romano'nun haberine göre; Milan, Alvaro Morata'nın 13 milyon euro'luk serbest kalma maddesini kullanarak kadrosuna katacak. Morata, Milan ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak.



Bir dönem adı Fenerbahçe ile de anılan 31 yaşındaki İspanyol golcü, kariyerinde 2 kez Juventus ile İtalya Serie A tecrübesi yaşamıştı.



Milan da kulüpten ayrılan Olivier Giroud'nun yerini ekonomik ve üst düzey bir isimle doldurmuş oldu.



Morata, daha önce Serie A'da çıktığı 130 maçta 35 gol atıp 29 asist yapmıştı.





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