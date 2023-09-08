Mihaela Lazic, Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı'nda

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı 22 yaşındaki Hırvat oyun kurucu Mihaela Lazic'i renklerine bağladığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Mihaela Lazic, Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı'nda
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08 Eylül 2023 00:03
Son güncelleme 08 Eylül 2023 00:04
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş, 22 yaşındaki Hırvat oyun kurucu Mihaela Lazic'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2023-2024 sezonu öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren siyah beyazlılar, son olarak Amerikan Üniversite Sporları Federasyonu (NCAA) Kadınlar Basketbol Ligi'nde yer alan Florida Uluslararası Üniversitesi takımında forma giyen 1,68 metre boyundaki Lazic'le sözleşme imzaladı.

Kariyerine Hırvatistan'ın Klasicna Gimnazija takımının altyapısında başlayan Lazic, Uluslararası Florida Üniversitesi formasıyla geçen sezon 31 maçta, 5,3 sayı, 2,1 ribaunt ve 2,4 asist ortalamaları yakaladı.

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