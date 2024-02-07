Michy Batshuayi'nin çılgın rakamı: 60 dakikada 1 gol

Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi, bu sezon ortalama 60 dakikada 1 skora katkı başarısı gösterdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Michy Batshuayi'nin çılgın rakamı: 60 dakikada 1 gol
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07 Şubat 2024 22:56
Son güncelleme 07 Şubat 2024 23:51
Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi, bu sezon gösterdiği performansla büyük beğeni topladı.

Gaziantep FK ile oynanan kupa maçına ilk 11'de başlayan Batshuayi, bu sezonki gol istikrarını sürdü.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 29 maçta 17 gol 3 asist kaydeden Batshuayi, her 6 dakikada 1 skora katkı yapma başarısı gösterdi.

30 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon ise Fenerbahçe formasıyla çıktığı 32 maçta 20 gol 2 asist kaydetmişti.

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