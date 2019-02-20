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Michael Frey'e sürpriz talip

Fenerbahçe'nin İsviçreli forveti Michael Frey için komşudan sürpriz teklif geldi.

Kaynak: Sabah
Michael Frey'e sürpriz talip
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20 Şubat 2019 11:44
Fenerbahçe'de İsviçreli golcü Michael Frey'e sürpriz bir talip çıktı... Ermenistan Ligi takımı Ararat Erivan'ın, İsviçreli santrforu 1.5 yıllığına kiralamak için teklif yaptığı öğrenildi.

17 maçta 11 golle Ermenistan liginin en az gol atan takımı olan Ararat'ın, Frey'le buna çözüm bulmayı planladığı bildirildi. Yönetimin teklifi değerlendirmeye aldığı kaydedildi

Sarı lacivertlilerin sezon sonunda forvet hattında büyük bir dfeğişime gitmesi bekleniyor.

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