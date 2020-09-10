MHK Yaz Semineri sona erdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından düzenlenen 2020-2021 Sezonu Yaz Semineri tamamlandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
MHK Yaz Semineri sona erdi
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10 Eylül 2020 15:51
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından düzenlenen 2020-2021 Sezonu Yaz Semineri tamamlandı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, 5 Eylül Cumartesi günü başlayan seminere üst klasmanda bulunan hakemler, yardımcı hakemler ve gözlemciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ayrı gruplar halinde katıldı.

Seminerde teknik oturumların yanı sıra hakemlerin atletik testleri de gerçekleştirildi.



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