Metehan Baltacı: 'Arda Turan bir baba figürü gibi...'

Eyüpspor ile şampiyonluk yaşayan Galatasaray 'ın yetenekli stoperi Metehan Baltacı, Sabah'a açıklamalarda bulundu.Sahadaki yeteneklerini sergileyen Metehan, çok özel açıklamalarda bulundu Arda Turan'ın soyunma odasındaki motivasyon konuşmalarıyla ilgili detayları anlatan yetenekli oyuncu, Galatasaray, kariyer hedefi ve Real Madrid'de forma giyen yıldız oyuncu Arda Güler ile ilgili de çarpıcı ifadeler kullandı."Çok güzel bir sezon geçirdim. Hem bireysel anlamda hem de takım anlamında. Teknik ekibinden, çalışanına herkese emekleri için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bütün sezon hep birlikte çalıştık ve emeğimizin karşılığını da aldık. Çoğu maçta zaten üstün oynadık, ligin sonunda da hakkettiğimiz şampiyonluğu kazandık.""Arda hocayla aramdaki bağ çok farklı. Hem saha içi olsun hem de saha dışı olsun bana çok katkısı oldu. Zaten geldiğim nokta da ortada. Onun değeri, önemi bende çok farklı. Bana güvendi, destek oldu her koşulda. Yarın birlikte çalışır mıyız, çalışmaz mıyız bilmiyorum ama günün sonunda onu her zaman arayacağımı biliyorum. Benim için sadece bir hoca değil, bir abi, bir baba belki de... O yüzden ona da sizin nezrinizde teşekkür etmek istiyorum tekrardan.""Oynadığı takımlar, kazandığı kupalar ve tecrübesi zaten ortada. Onun kullandığı bazı kelimeler, cümleler bizi maçtan önce, maç içerisinde ve maçtan sonra motive ediyordu. O kadar güzel cümleler kullanıyordu ki, bize o özgüveni veriyordu. Tabii bazen sinirli olduğu anlar da oluyordu. Sinirli olduğu halleri biraz da ben çekiyordum. Ama maç öncesi konuşmaları bizi çok etkiledi. Devre arasında geriye düştüğümüz zamanki birkaç tane maç var, bizi sahaya gerçekten daha zinde yüzde yüz çıkmamızı sağladı.""Saklamaya gerek yok Galatasaray'lıyım. Oranın altyapısında yetiştim, oranın evladıyım. 11 yaşında girdim Florya'ya. Benim açımdan bu sezon çok iyi oldu. Televizyondan yetiştiğim kulübün şampiyonluğunu gördüm, kendi takımımda şampiyonluk yaşadım.""Hayalim Avrupa'da oynayabilmek. Şu anda Galatasaray'ın oyuncusuyum. Oraya para kazandırıp Avrupa'ya gidebilmek benim hayalim. Ama şu anki ilk hedeflerim, Galatasaray'da daha fazla süre bulmak ve oraya hizmet edebilmek. Belki bu seviyelerde başka bir kulübe hizmet edebilmek. Yaptığım işten keyif alıyorum, mutluyum. Hem milli takımımıza hem de Galatasaray'a hizmet istiyorum ilerleyen zamanlarda.""Ne zaman müsait olsak maçın saatinde ekranların başında oluyoruz. Bizi çok gururlandırıyor. Arda ile ben bir kere Ümit Milli Takım kampında denk gelmiştim. O gün zaten belli etmişti nasıl bir yetenek olduğunu, karakterini. Çok güzel bir insan. Allah yolunu açık etsin. Açıkçası beni şaşırtmıyor, geçen gün de zaten 2 tane gol attı. Biz de onun gibi yüksek seviyelere gitmek istiyoruz. O başarılı oldukça hem bizi mutlu ediyor hem de bizim de önümüzü açıyor. O yüzden onun adına hem mutluyuz hem de gururluyuz.""Manchester City'de Ruben Dias'ı çok beğeniyorum. Türkiye'den de Abdülkerim abiyi çok beğeniyorum. Konyaspor'da da çok beğeniyordum. Galatasaray'da da beraber oynadık. Karakteri de zaten ortada. Abi-kardeş ilişkimiz var, sağ olsun her zaman destek oluyor bana."