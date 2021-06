Metehan Altunbaş'ın idolü Burak Yılmaz

Avusturya Bundesliga takımlarından LASK Linz'de forma giyen 18 yaşındaki santrfor Metehan Altunbaş, bu sezon Fransa 1. Ligi'nde Lille ile şampiyonluk sevinci yaşayan milli golcü Burak Yılmaz'ı örnek aldığını söyledi.



Sezon sonu iznini memleketi Eskişehir'de geçiren Metehan Altunbaş, AA muhabirine, 10 yıl önce ağabeyi Bedirhan Altunbaş'ın vesilesiyle başladığı futbolda zamanla Eskişehirspor'un bütün yaş kategorilerinde forma giydiğini ifade etti.



Metehan, 15 yaşındayken teknik direktör Fuat Çapa'nın kendisini Eskişehirspor A Takımı karosuna dahil ettiğini anlattı.



TFF 1. Lig'in 2018-2019 sezonunda en genç oyuncusu olduğunu aktaran Metehan, aynı ligde 2019-2020 sezonunda ise Eskişehirspor formasıyla ilk golünü Bursaspor'a karşı attığını dile getirdi.



O sezon oynadığı diğer 8 müsabakadaki performansıyla 2020-2021 sezonu öncesi LASK Linz'e transfer olduğunu ifade eden Metehan, şöyle devam etti:



"18 yaşıma girene kadar yarım sezon forma giyemedim. Şu anda orada da sezon tamamlandı. LASK'ta 3 maça çıktım. İlk sezonumu Avusturya 2. Lig ekibi Juniors'ta kiralık geçirdim. Juniors'la da 8 maça çıkıp 1 gol kaydettim. 1 yıl aradan sonra ilk kez gol attım, Avrupa'daki ilk golümdü. Çok duygulandım çünkü çok uzun süre maç oynayamamıştım. Golü attıktan sonra yaşadığım günler gözümün önünden geçti. İnşallah gollerimin devam gelir, onun için çalışıyorum."



"LASK'ın beklentisi geleceğe yönelik"



Metehan Altunbaş, LASK Linz'de daha fazla forma şansı bulmak amacıyla eksiklerini tamamlamak için antrenörlerinin yönlendirmesiyle çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.



Takımında kalıcı olup kariyerini Avrupa'da devam ettirmek istediğini vurgulayan Metehan, şöyle konuştu:



"LASK'ın benden beklentisi geleceğe yönelik. Bu yıl alışma evresindeydim. Bu sezon başından itibaren LASK'ta ilk 11 oyuncusu olmaya hazırlayacaklar. Sürekli benimle konuşuyorlar. LASK'ta kendimi gösterip Almanya Bundesliga'ya geçmek istiyorum. Çalışmalarımı bu yönde yapıyorum. Almanya'da kendimi kanıtladıktan sonra da İngiltere Premier Lig'e gitmek istiyorum. Bir gün Premier Lig'de olmak için çalışıyorum. Antrenmanlardan sonra ekstra çalışmalar yapıyorum. Avusturya'da fiziğime ve kuvvetime çok güveniyorlar. Beni orada çok iyi karşıladılar. Avusturya'daki takımların çoğunda Türk oyuncu var. Maçlarda karşılaşıyoruz. Onlarla konuşuyorum. Daha önce Türkiye'de forma giymiş yabancı oyuncular da var. Şu anda LASK'ta bulunan futbolcu Petar Filipovic, Konyaspor'da oynamıştı. Türkçeyi çok iyi biliyor. Onunla Türkçe konuşuyorum."



Burak Yılmaz hayranlığı



Genç futbolcu, yurt dışında Türkiye'yi temsil etmekten mutluluk duyduğunu belirtti.



Bunun sorumluğunun farkında olduğunu söyleyen Metehan, "Yurt dışındaki takımlarda forma giyen ağabeylerimiz sayesinde Türk gençleri yabancı takımların dikkatini çekiyor. Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik ağabeylerim Lille'de şampiyon olarak büyük bir iş başardı. Onların başarısı Türk gençlerinin yolunu açıyor." dedi.



Yurt dışında bir takımla şampiyonluk yaşamak istediğini anlatan Metehan, mevkisinde en çok beğendiği oyuncuların Burak Yılmaz ve Robert Lewandowski olduğunu aktardı.



Altunbaş, "Burak Yılmaz'a hayranlığımdan dolayı Eskişehirspor'da oynarken 17 numaraları forma başkasında olduğundan 71 numarayı giymiştim. Burak Yılmaz 36 yaşında Lille ile Fransa şampiyonu oldu. Neler yapıyor neler..." ifadelerini kullandı.



17 Yaş Altı Milli Takımı'nın formasını giydiğini hatırlatan Metehan Altunbaş, her Türk futbolcusu gibi A Milli Futbol Takımı'na seçilmeyi hedeflediğini vurguladı.



Milli formayla mücadele etmenin tarif edilemez bir duygu olduğunu aktaran Metehan, "A Milli Futbol Takımı'nın Avrupa Futbol Şampiyonası'nda başarılı olacağına inanıyorum. Mükemmel bir kadromuz var. Finalde yer alacak çok iyi bir takıma sahibiz." değerlendirmesinde bulundu.



"Eskişehirspor düştüğü yerden kalkmasını bilir"



Genç santrfor, Avusturya'da Eskişehirspor'un bütün maçlarını takip ettiğine değinerek, LASK Linz'den bazı takım arkadaşlarıyla siyah-kırmızılı takımın karşılaşmalarını izlediklerini kaydetti.



Eskişehirspor A Takımı formasını giyerek çocukluk hayalini gerçekleştirdiğini ifade eden Metehan Altunbaş, TFF 2. Lig'e düşen eski takımıyla ilgili şu düşüncelerini paylaştı:



"Şu anda Eskişehirspor'un durumu iyi değil, çok üzülüyorum. İnşallah Eskişehirspor düştüğü yerden kalkar, kalkmasını da bilir. Eskişehirspor için her zaman en iyisinin olmasını isterim. Gittiğim her yerde Eskişehirsporlu olduğumu söylüyorum, söyleyeceğim. Bir yerlere gittiysem Eskişehirspor sayesindedir. Eskişehirspor sevdası bizim kalbimizde. Biz bu şehirden çıktık, bu şehrin ekmeğini yedik."