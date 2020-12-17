Mete İkiz: 'Yeni yapılandırma baş ağrıtır'

Galatasaray için hazırladığı savunma ve yaptığı sunum ile UEFA'dan olası bir men cezasını engelleyen eski yönetici ve sarı-kırmızılılarda mali konular denildiğinde akla gelen ilk isim olan Mete İkiz, bankaların konsorsiyumu ile yapılacak yeni anlaşmayı Milliyet'e değerlendirdi.



'Yeni yapılanma'nın detaylarına değinen İkiz'in bu konuda gördüğü belirsizlikler ve akla takılan sorular şöyle:



* Galatasaray Kulübü'nün Sportif AŞ'ya 1 milyar borcu var. Mustafa Cengiz döneminde artmış bir borç... Kulübü Sportif AŞ'ye borçlandırarak faiz geliri yaratıldı. Sportif'in kâra geçmesinde bunun önemli bir katkısı olmuştu. Bu borç yapılandırıldı mı?



* Toplam finansal borç miktarı ne kadar? Hiçbir şekilde rakam verilmemiş. 31 Ağustos 2020 itibarıyla Sportif'in borcu 1 milyar 437 milyon lira. Bu rakam mı yapılandırıldı, yoksa kulüp yönetiminin aldığı yeni bir kredi oldu mu? Bunun karşılığında verilen temlik ve teminatlar neler? Bunların hiçbiri görünmüyor.



* Üç yönetimi bağlayan bir anlaşma... Hisse rehinleri, kişisel taahhütler var mı?



* İki yıl ön ödemesiz deniliyor. Faiz oranı nedir? Değişken faiz mi yoksa sabit mi? Hiçbir detay yok. En azından eskiden belliydi. İki yıl ana para ödemesi yok ama ondan sonraki 7 yıl nasıl ödenecek ve hangi aralıklarla bu da net değil.



* Konsorsiyumdan bahsediliyor. Bunlara verilen haklar var mı? Yönetim kurulu üyeliği vb. gibi şeyler olacak mı?



* Gelirlerin artırılma imkanı görünmüyor. Bu şartlarda rekabetçi takım kuramazsın. Şampiyonlar Ligi'ne katılım da zora giriyor. Şampiyon olsan bile direkt katılım söz konusu değil. Yüzde 50 ile nasıl yaşatacaksın kulübü?



* Bunun yanında yönetimin böyle bir anlaşma için yetkisi var mıydı? Sorgulanması gerekiyor. Daha önce aldıkları yetki üç sene ile sınırlı ve Mayıs 2021'te bitiyor. 5 ay sonra senin görev süren doluyor. Senin uhdende olmayan yönetimleri bağlıyorsun. Genel kurula da getirmiyorsun. Çok baş ağrıtır.



'Yetkisiz bir temsil'



Galatasaray Sportif AŞ Genel Kurulu'nda görüşülen "yeniden yapılandırma" maddesinin onaylanmasına hissedarlardan itiraz geldi. Yönetimi temsil eden kişilerin oylarıyla bunun onay aldığını dile getiren eski başkan adayı Ahmet Özdoğan ile birlikte Hayri Gürkan Eliçin, Çetin Öztürk, Av. Kıraç Aras ve Hasan Altuğ Özaslan, ayrık görüşlerini toplantı başkanına teslim etti.



Karara itiraz eden bu hissedarlar, yönetimin finansal yeniden yapılandırma olarak sunduğunu bu durumun gayrimenkul yatırımı için borçlanma olduğunu ve tüzüğe göre derneğin genel kurulundan geçmesi gerektiğini ifade etti. Farklı görüş olarak verilen dilekçede, Mustafa Cengiz ve dernek yönetiminin yetkisiz bir temsilde bulunduğunu, bu nedenle "Yeniden yapılanma" sözleşmesinin imzalanmasına onay vermediklerini not düşüldü.



