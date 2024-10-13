Mesut Özil'in Arda Güler cevabı ses getirdi!

Önemli bir futbol kariyerine sahip olan eski futbolcu Mesut Özil'e "Messi mi Ronaldo mu?" diye soruldu. Özil, bu soruya verdiği cevapla büyük takdir topladı. Özil'in cevabı sonrası salonda alkış tufanı koptu.

, Fotoğraf; AA
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Mesut Özil'in Arda Güler cevabı ses getirdi!
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13 Ekim 2024 12:43
Son güncelleme 13 Ekim 2024 13:08
Mesut Özil'in Arda Güler için verdiği cevap gündeme oturdu.

Schalke, Werder Bremen, Real Madrid ve Arsenal gibi kulüplerde oynayan Mesut Özil'in son durağı ise Türkiye oldu. Arsenal'den Fenerbahçe'ye gelen Özil, son olarak ise Başakşehir forması giydi. 

MESUT ÖZİL'E DİKKAT ÇEKEN SORU

Futbolu bırakan Mesut Özil, Azerbaycan'da bir etkinliğe katıldı. Burada gençlerle bir araya gelen Özil'e futbol dünyasının gündemden düşmeye sorusu soruldu.

MESSİ Mİ RONALDO MU?

"Messi mi Ronaldo mu" diye sorulan Özil, verdiği cevapla takdir topladı. Soruya "Arda Güler" diye cevap veren Özil, salondaki gençler tarafından büyük bir alkış aldı. 

 
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