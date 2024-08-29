Mesut Özil'den Devlet Bahçeli'ye ziyaret

Eski futbolcu Mesut Özil, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti.

Haber; Sporx.com
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Mesut Özil'den Devlet Bahçeli'ye ziyaret
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29 Ağustos 2024 18:00
Futbolu bıraktıktan sonra özellikle vücut çalışmalarıyla gündeme gelen Mesut Özil'den sürpriz bir ziyaret geldi.

Özil, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti.

Mesut Özil, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Sayın Genel Başkanım Devlet Bahçeli'yle güzel sohbet" ifadelerini kullandı.

Mesut Özil'in bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

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