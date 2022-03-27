Mesut Özil: 'Bekleyeceğim, hizmet etmek istiyorum'

Fenerbahçe 'de beklenmedik bir şekilde Ozan Tufan ile birlikte kadro dışı bırakılan kaptan Mesut Özil, duyduğu pişmanlığı yakın çevresi ile paylaştı.



33 yaşındaki tecrübeli futbolcu konuyla ilgili olarak, "Bu süreçte takıma faydalı olamadığım için kızgınlığım kendimeydi. Ancak bunun dışa vurumu yanlış anlaşıldı. Benim art niyetli olduğumu kimse düşünmesin. Çünkü benim çok iyi bir Fenerbahçeli olduğumu herkes bilir. Transfer aşamasında yaptığım açıklamalarda, çocukluk hayalimin gerçekleştiğini söylemiştim. Hala sözümün arkasındayım" dedi.



"KATAR İDDİALARI DOĞRU DEĞİL"



Kendisiyle ilgili olarak çıkan flaş iddiaları da değerlendiren Mesut, sözlerini şöyle noktaladı:



"Basın organlarında benim Katar ve ABD takımları ile dirsek temasında olduğum söyleniyor. Katarlılar ile iş yaptığım için bu ülkeyi tercih edeceğim haberleri doğru değil. Şu anda kulübün hakkımda aldığı bir karar var. Bunun neticesini bekleyeceğim. Çalışmalarımı düzenli olarak sürdürüp, tekrar bu büyük kulübe hizmet etmek istiyorum."





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