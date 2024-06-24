Mesut Özdemir, yeniden Pendikspor'da

Pendikspor, Iğdır FK forması giyen eski oyuncusu Mesut Özdemir'in transferini açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Mesut Özdemir, yeniden Pendikspor'da
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24 Haziran 2024 15:12
Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu 19. sırada tamamlayarak 1. Lig'e düşen Pendikspor, 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Mesut Özdemir'i transfer etti.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Pendikspor'umuz, Iğdır FK'den Mesut Özdemir'i renklerine bağladı. Ailemize yeniden hoş geldin Mesut Özdemir." denildi.

Mesut Özdemir, kariyerinde Iğdır FK, Pendikspor, Kocaelispor, Derince Spor ve Ankara Demirspor formalarını giydi.

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