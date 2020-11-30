Messi'nin anma hareketi 3 bin avroya patladı

Lionel Messi, hafta sonu oynanan Osasuna maçında attığı gol sonrası formasını çıkararak Maradona'yı andı.



Arjantinli veliaht, Maradona'nın Newell's Old Boys'daki 10 numaralı forması ile gökyüzünü işaret etti.



Attığı gol sonrası kurallar gereği sarı kart gören Messi, ayrıca kulübünün 3 bin avro ceza ödemesine neden olacak.



İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu Disiplin talimatlarına göre; "Gol attıktan sonra formasını kaldıran bir oyuncu; reklam, slogan, çizim ve anagram gibi içerikler göstermesi halinde amacı ne olursa olsun, 3 bin avroluk ceza ve uyarı alır." kuralı gereği ceza ödenecek.



Aynı kural FIFA çatısı altındaki tüm ülkelerde uygulanıyor.



