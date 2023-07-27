Messi'den takım arkadaşlarına kulaklık hediyesi

Paris Saint-Germain kariyerinin ardından Inter Miami'ye transfer olan Lionel Messi, sürpriz bir haberle gündeme geldi.



Arjantinli yıldızın, ABD ekibindeki takım arkadaşlarına pembe ve siyah renkler barındıran (Inter Miami'nin renkleri) kulaklık hediye ettiği belirtildi.



Inter Miami forması giyen DeAndre Yedlin, kulaklıkla görülmesinin ardından gelen soru karşısında, "Bunu Messi'ye sorun, bunları takım için aldı. Satın mı aldı, bilmiyorum ama ilk maçı için herkese kulaklık verdi" sözlerini kullandı.



Inter Miami'de 2 maça çıkan Lionel Messi, 3 kez gol sevinci yaşadı.



