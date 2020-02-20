Messi: 'Ben rutini seviyorum'

Barcelona'nın süper yıldızı Lionel Messi, Mundo Deportivo'ya özel bir röportaj verdi.Messi açıklamasında özel yaşantısı ve Barcelona ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.Messi'nin açıklamaları şu şekilde:"Barcelona'da yaşadığım Castelldefels bölgesini çok seviyorum. Rosario'yu çok özlememe rağmen burası benim evim diyebiliyorum. Sonuçta Barcelona'da Arjantin'den daha fazla zaman geçirdim.""Çok normal bir hayatım var. Ben rutini seviyorum. Futbol dışı hayatımın tamamında Antonella ve çocuklar var. İşim dolayısıyla çocuklarımla vakit geçirebiliyorum. Genelde çocuklar dışarıdalarken onnları almak için acele acele yemek yiyoruz. Akşam birlikte yemekler yapıyoruz. Erken yatıyorum. Salı ve Perşembe günleri çocukların futbol günü olduğu için şehre gidiyoruz. 7.30 gibi eve geliriz ve yemeğimizi yaparız. Mesleğimde de hayatımda da rutini seviyorum. Bu benin için muhteşem bir şey."