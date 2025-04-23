Mertens 78 gün sonra 3 asistle döndü

Konyaspor karşısında 3 asistle yıldızlaşan Dries Mertens, en son asistini 3 Şubat'ta oynanan Gaziantep FK maçında yapmıştı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Mertens 78 gün sonra 3 asistle döndü
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23 Nisan 2025 09:02
Konyaspor karşısında kupada Galatasaray'ı öne geçiren golün asistinin sahibi Dries Mertens, Sallai ve Yusuf'a da gol pası verdi.

Oğlu Ciro'nun ardından bir de kız çocuğu babası olmaya hazırlanan Belçikalı on numara, en son Süper Lig'de 3 Şubat 2025'te oynanan Gaziantep FK karşılaşmasında asist yapmıştı.

38 yaşındaki futbolcu 79 gün sonra yeniden asist ile katkı verirken Osimhen de Mertens'in fotoğrafını paylaştı.

PERFORMANSI

37 yaşındaki oyuncu, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 46 maçta 5 gol ve 21 asistlik performans sergiledi.

 
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