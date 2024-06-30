Mert Müldür'ü Ajax izliyor

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Hollanda Ligi'nin dev kulüplerinden Ajax'ın Fenerbahçeli Mert Müldür'ü adım adım takip ettiği ve EURO 2024 sonrasında Fenerbahçe ile temasa geçeceği iddia edildi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Mert Müldür'ü Ajax izliyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Haziran 2024 12:11
A Milli Takım ve Fenerbahçe'nin yıldız isimlerinden Mert Müldür, EURO 2024'teki performansıyla Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarına girmeyi başardı.

Hollanda Ligi'nin dev kulüplerinden Ajax'ın yıldız oyuncuyu adım adım takip ettiği ve turnuva sonrasında Fenerbahçe ile temasa geçeceği iddia edildi.

SÖZLEŞMESİ 2027'DE BİTİYOR

Mert Müldür, EURO 2024'te Gürcistan ile oynanan maçta muhteşem bir gole imza atmış, dünyanın önde gelen medya kuruluşları da bu gole şapka çıkarmıştı. 25 yaşındaki yıldız futbolcunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2027 yılında bitiyor.



2 MAÇTA FORMA GİYDİ

EURO 2024'te Gürcistan ve Çekya maçlarına ilk'de başlayan Mert Müldür, Portekiz maçında ise süre alamadı. 25 yaşındaki yıldızın turnuvada 1 golü var.  

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery