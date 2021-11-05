Mert Hakan: 'Şimdi Olympiakos başkanına cevap vereceğiz'

Fenerbahçeli futbol Mert Hakan Yandaş, Antwerp karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.



Son dönemdeki sonuçları değerlendiren Mert Hakan Yandaş "Türkiye'yi daha iyi bilen taraf olarak bizler sorumluluk almaktan çekinmedik hafta içi, arkadaşlarımıza bu işin böyle gitmeyeceğini bir şekilde anlattık. Onlar da sağolsun iyi reaksiyon verdi. İnsanları bu kadar üzmeye hakkımız yok. Bunun bilincinde ve iyi atmosferde geldik. Kazanacağımıza inanarak geldik. Bu bir başlangıç. İnişli çıkışlı olmamalı. Fenerbahçe formasına yakışır şekilde mücadele etmeliyiz. O 3 haftayı herkese unutturamayız ama böyle devam ettirerek unutturmak istiyoruz. 3 hafta için de herkesten özür diliyoruz." dedi.



İddialı olduklarını söyleyen Mert Hakan Yandaş "Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde, bulunduğu her yerde iddialı. Burada iyi sonuçlar almamıştık. Bu bir başlangıç olsun. Gruptan çıkmak için son ana kadar elimizden geleni yapacağız. Gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. İnşallah böyle devam eder. Güzel oyunla iyi galibiyet aldık. Mutluyuz." açıklamasını yaptı.



Olympiakos'un sahibi Vangelis Marinakis'in ilk maçın ardından söylediği "İstanbul'da, kendi şehrimizde kazanmak çok önemliydi. Bu zaferi şehrimizdeki tüm Yunan halkına adıyorum." sözlerini unutmadıklarını söyleyen Mert Hakan Yandaş "Fenerbahçe kaptanı olarak sahaya çıktım, bu benim için çok çok büyük bir gurur. Layık olmak için elimden geleni yapıyorum. Şimdi Olympiakos'u orada yenerek onların başkanına cevap vereceğiz. Her şeyin bilincindeyiz." dedi.





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