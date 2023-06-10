Mert Hakan: 'Kendimizi affettirmek istiyoruz'

Fenerbahçe forması giyen Mert Hakan Yandaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir ile oynayacakları final karşılaşması öncesi konuştu.
A Spor'a konuşan deneyimli futbolcu, kısa bir açıklama yaptı. Mert Hakan açıklamasında şu ifadeleri kullandı;
"Camiamız finalleri oynamaya alışkın. Kupayı kazanmak çok önemli. Kazanıp taraftarımıza bir nebze de olsa kendimizi affettirmek istiyoruz. İyi hazırlandık. Finali kazanmak çok önemli."
Basın toplantısında da konuşan tecrübeli oyuncu, "Sezona iki kupa hedefi ile başladık. Bizim için maalesef lig hüsranla bitti. Bunu yaşamak istemezdik. Son ana kadar mücadelemizi verdik. Bu bizde inanılmaz üzüntü yarattı. Kupanın önemi sezon başından beri aynı. Kazanmak için çıkacağız. İnşallah kazanıp bir nebze de olsa taraftarımıza kendimizi affetirmek istiyoruz" şeklinde konuştu.
Ayrıca, "İnşallah Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına yakışan bir final olur. İyi hazırlandık. İnşallah kazanan taraf biz oluruz ve taraftarımızı bir nebze mutlu ederiz" açıklamasını yaptı.
A Spor'a konuşan deneyimli futbolcu, kısa bir açıklama yaptı. Mert Hakan açıklamasında şu ifadeleri kullandı;
"Camiamız finalleri oynamaya alışkın. Kupayı kazanmak çok önemli. Kazanıp taraftarımıza bir nebze de olsa kendimizi affettirmek istiyoruz. İyi hazırlandık. Finali kazanmak çok önemli."
Basın toplantısında da konuşan tecrübeli oyuncu, "Sezona iki kupa hedefi ile başladık. Bizim için maalesef lig hüsranla bitti. Bunu yaşamak istemezdik. Son ana kadar mücadelemizi verdik. Bu bizde inanılmaz üzüntü yarattı. Kupanın önemi sezon başından beri aynı. Kazanmak için çıkacağız. İnşallah kazanıp bir nebze de olsa taraftarımıza kendimizi affetirmek istiyoruz" şeklinde konuştu.
Ayrıca, "İnşallah Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına yakışan bir final olur. İyi hazırlandık. İnşallah kazanan taraf biz oluruz ve taraftarımızı bir nebze mutlu ederiz" açıklamasını yaptı.
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