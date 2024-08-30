Mert Günok'tan Necip Uysal'a mesaj

Beşiktaş'ın kalecisi ve takım kaptanlarından olan Mert Günok, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Mert Günok, sakatlık yaşayan ve sahalardan uzun süre uzak kalacak Necip Uysal'a seslendi.
Tecrübeli kaleci yaptığı paylaşımda, "Kardeşim Necip Uysal bu galibiyet sana armağan olsun. Senin yokluğunda gururla taşıdığım kaptanlığı geri döndüğünde şampiyonluk kupasını kaldırman için sana devredeceğim. Sevgili Beşiktaş taraftarı, bu muhteşem desteğiniz sürdükçe bizim sırtımız yere gelmez. Yolumuza güçlenerek devam ediyoruz.'' ifadelerini kullandı.
Mert Günok ve takım arkadaşları, Beşiktaş'ın Lugano'ya karşı attığı ilk golün ardından gol sevincinde Necip Uysal'ın formasını göstererek tecrübeli ismi onurlandırmıştı.
Mert Günok, sakatlık yaşayan ve sahalardan uzun süre uzak kalacak Necip Uysal'a seslendi.
Tecrübeli kaleci yaptığı paylaşımda, "Kardeşim Necip Uysal bu galibiyet sana armağan olsun. Senin yokluğunda gururla taşıdığım kaptanlığı geri döndüğünde şampiyonluk kupasını kaldırman için sana devredeceğim. Sevgili Beşiktaş taraftarı, bu muhteşem desteğiniz sürdükçe bizim sırtımız yere gelmez. Yolumuza güçlenerek devam ediyoruz.'' ifadelerini kullandı.
Mert Günok ve takım arkadaşları, Beşiktaş'ın Lugano'ya karşı attığı ilk golün ardından gol sevincinde Necip Uysal'ın formasını göstererek tecrübeli ismi onurlandırmıştı.
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