Mert Günok'tan Necip Uysal'a mesaj

Beşiktaşlı kaleci Mert Günok, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Necip Uysal'a seslendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Mert Günok'tan Necip Uysal'a mesaj
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Ağustos 2024 12:29
Beşiktaş'ın kalecisi ve takım kaptanlarından olan Mert Günok, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Mert Günok, sakatlık yaşayan ve sahalardan uzun süre uzak kalacak Necip Uysal'a seslendi.

Tecrübeli kaleci yaptığı paylaşımda, "Kardeşim Necip Uysal bu galibiyet sana armağan olsun. Senin yokluğunda gururla taşıdığım kaptanlığı geri döndüğünde şampiyonluk kupasını kaldırman için sana devredeceğim. Sevgili Beşiktaş taraftarı, bu muhteşem desteğiniz sürdükçe bizim sırtımız yere gelmez. Yolumuza güçlenerek devam ediyoruz.'' ifadelerini kullandı.

Mert Günok ve takım arkadaşları, Beşiktaş'ın Lugano'ya karşı attığı ilk golün ardından gol sevincinde Necip Uysal'ın formasını göstererek tecrübeli ismi onurlandırmıştı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery