Mersin Spor Kulübü yeni sezona hazır!

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Mersin Spor Kulübü'nde yeni sezon öncesinde Servet Tazegül Spor Salonu'nda basın toplantısında düzenlendi.Toplantıya başkan Berkay Üstündağ, Asbaşkan Doğukan Uyan, başantrenör Can Sevim ve takım kaptanlarından Kartal Özmızrak'ın yanı sıra sponsor firmaların temsilcileri katıldı.Mersin Spor Kulübü (MSK) Başkanı Berkay Üstündağ, yeni sezon için heyecanlı olduklarını ifade etti. Üstündağ, başta Mersin halkı olmak üzere kendilerine destek veren herkese teşekkür ederek, "MSK olarak potansiyelimizi sahaya koymak ve sporu şehrimizde daha da ileri taşımak için bir yola çıkıyoruz. Yönetim kurulumun azmi, takımımın özverisi ve ekibimin çalışmasıyla beraber çok güzel yerlere geleceğimize inanıyorum. Bunun doğrultusunda yeni sezonun; bize sağlık, başarı ve heyecanlı anlar getirmesini diliyorum" diye konuştu.ASBAŞKANI DOĞUKAN UYAN: BASKETBOL SÜPER LİG'E YÜKSELMEMİZLE TÜRK BASKETBOLU ANADOLU'DA BU ÜÇGENİN DIŞINDA YENİ BİR KULÜP BULDUMSK Asbaşkanı Doğukan Uyan, kulübün geçen sezonu ve elde ettiği başarılarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Uyan, "Biz, bir şehir kulübüyüz. Mersin Spor Kulübü olarak Basketbol Süper Ligi'nde bir yeniliğe imza attık. Tabi Gaziantep Basketbol'un deprem sonrası Lig'den düşmesinin ardından Türkiye'de profesyonel basketbol; İzmir, Ankara, İstanbul; Bursa'yı da için alacak şekilde, üçgene sıkışmış bir şekilde ilerliyordu. Bizim İkinci Lig'de şampiyon olup, Birinci Lig'e yükselmemiz; Türkiye Basketbol Ligi'ne; oradaki 3 yıllık mücadelemizin sonrasında play-off şampiyonu olarak Basketbol Süper Lig'e yükselmemizle Türk Basketbolu Anadolu'da bu üçgenin dışında yeni bir kulüp, yeni bir şehir enerjisi edindi. O da Mersin Spor Kulübü ile Mersin'e nail oldu" dedi.BAŞANTRENÖR CAN SEVİM: HEDEFİMİZ HER GEÇEN YIL DAHA İYİSİNİ YAPMAKBaşantrenör Can Sevim, takıma geldiği günden beri yönetimin büyük desteğiyle, her yıl üstüne koyarak ilerlediklerini ve hayal ettiklerinin bile ötesinde başarılar kazandıkları sezonları geride bıraktıklarını ifade etti. Sevim, "İlk yılında Süper Lig'e çıkma başarısını gösteren takımımız, sonraki yılımızda ligi 6'ncı bitirerek doğrudan Play-Off'a katılma hakkı kazandı; ki bu sayede de şu anda Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynamadan yer alma durumundayız. Hedeflerimiz; her geçen gün üstüne koyarak ve her geçen yıl daha iyisini yapmak üzerine kurulu. Yönetimimizle birlikte ilk geldiğim günden beri çok uyumlu bir şekilde çalıştığımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.MSK ikinci kaptanı Kartal Özmızrak, geçen sene yakaladıkları başarı çıtasını bu yıl daha yukarıya çıkarmak istediklerini dile getirdi. Özmızrak, sözlerini şöyle sürdürdü:"Yeni arkadaşlarımızla beraber geçen sene yakaladığımız asla pes etmeyen mücadeleyi ve hiç bırakmayan takımı tekrar ortaya koyacağız. Son olarak da bu güzel Mersin'i tüm Avrupa'ya tanıştıracağımız için çok mutluyuz. Şehri en iyi şekilde tanıtmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız."