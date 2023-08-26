Mersin'de sörf yarışması düzenlendi

Mersin'in Silifke ilçesi sahilinde bu yıl ilk kez gerçekleştirilen kürek sörfü yarışmasına 200 kişi katıldı.



Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Silifke Belediyesince düzenlenen yarışma, Akkum Halk Plajı'nda yapıldı.



Organizasyonda yabancı sporcuların da bulunduğu 80'i kadın 200 kişi yer aldı.



Katılımcıların bir kısmı, yarışmanın yapılacağı alana deve üzerinde geldi.



Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, açılış töreninde, ilk kez düzenlenen organizasyonu gelecek yıllarda uluslararası düzeye taşımak istediklerini söyledi.



Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok da ilçenin Yörük kültürünü tanıtmak için yarışmacıları deveyle gezdirdiklerini belirtti.



Hazırlıkların ardından denize açılan katılımcılar, kıyasıya mücadele etti. Yarışmada dereceye girenlere çeşitli ödüller verildi.



