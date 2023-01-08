Merkezefendi potada Galatasaray deplasmanında

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Denizli temsilcisi Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, pazartesi İstanbul'da Galatasaray NEF deplasmanına çıkacak.



Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 19.00'da yapılacak.



Ligde Merkezefendi'nin 13 maçta 6, Galatasaray'ın ise 7 galibiyeti bulunuyor. Bu sezon evinde oynadığı son 5 maçı kazanmasına rağmen deplasmanda üst üste 3, 6 maçta 5 yenilgi alan Merkezefendi Belediyesi, devrenin son 2 sınavına dış sahada çıkacak. Denizli ekibi, Galatasaray'ın ardından 16 Ocak'ta Anadolu Efes'e konuk olup, ikinci yarının ilk maçını da Aliağa Petkimspor deplasmanında oynayacak



Antrenör Zafer Aktaş, evlerinde olduğu gibi dış sahada da kazanmak istediklerini söyledi.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ