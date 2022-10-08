Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki sezonun ilk maçında Aliağa Petkimspor'a evinde 79-70 mağlup olan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Darüşşafaka deplasmanında telafi arayacak.
İLK GALİBİYETİ ALMAK İSTİYORLAR
Darrüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu'ndaki maç saat 13.00'te başlayacak. Denizli temsilcisi güçlü rakibini yenerek ilk galibiyetini almaya çalışacak.
İLK GALİBİYETİ ALMAK İSTİYORLAR
Darrüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu'ndaki maç saat 13.00'te başlayacak. Denizli temsilcisi güçlü rakibini yenerek ilk galibiyetini almaya çalışacak.
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