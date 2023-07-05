Merih Türkiye tekliflerine rağmen Inter'i bekliyor

Merih Demiral'a Türkiye'den de teklifler olduğu ancak başarılı savunmacının geçen Ocak ayından beri kendisini isteyen Inter'e daha yakın olduğu belirtildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Merih Türkiye tekliflerine rağmen Inter'i bekliyor
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05 Temmuz 2023 01:28
Son güncelleme 05 Temmuz 2023 01:51
Atalanta'dan ayrılma planları yapan Merih Demiral'ın Inter'in teklifine yakın olduğu belirtildi.

Alfredo Pedulla'nın haberine göre Merih Demiral, geçen Ocak ayından bu yana flört ettiği Inter'in teklifine yakın olmasına rağmen acele etmek istemediği ifade edildi. Türkiye'den de teklifler olmasına rağmen kararını vermekte acele etmeyeceği ve Inter'in teklifinin olgunlaşmasını tercih ettiği kaydedildi.

Merih Demiral'a altyapısından yetiştiği Fenerbahçe tarafından da teklif yapıldığı bir süre önce gündeme gelmişti.

Inter'in ise Merih Demiral transferi için ödeme formülü planlama aşamasında olduğu da aktarıldı.

Merih Demiral geçen sezon Atalanta formasını 28 kez giyerken 1524 dakika sahada kalmıştı.

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