Menemenspor'da Tidjani, 10 kişi kalan Ümraniyespor'a acımadı

TFF 1. Lig'in 11. haftasında Menemenspor, 10 kişi kalan Ümraniyespor'u evinde Tidjani Anaane'nin golleriyle 2-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Menemenspor'da Tidjani, 10 kişi kalan Ümraniyespor'a acımadı
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28 Kasım 2020 15:28
TFF 1. Lig'in 11. hafta mücadelesinde Ümraniyespor, Menemenspor'u konuk etti.

İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan mücadeleyi, konuk ekip Menemenspor 2-0 kazandı. Menemenspor'un gollerini 53. ve 90+3. dakikada Tidjani Anaane kaydetti.

Ümraniyespor'da Gökhan Süzen 70. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Karşılaşma, Menemenspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. Bu sonuçla birlikte maç eksiği olan Menemenspor 9 puanla 14. sıraya yükselirken, Ümraniyespor da 10 puanla 13. sırada yer aldı.



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