Menemenspor'da Tidjani, 10 kişi kalan Ümraniyespor'a acımadı

TFF 1. Lig'in 11. hafta mücadelesinde Ümraniyespor, Menemenspor'u konuk etti.



İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan mücadeleyi, konuk ekip Menemenspor 2-0 kazandı. Menemenspor'un gollerini 53. ve 90+3. dakikada Tidjani Anaane kaydetti.



Ümraniyespor'da Gökhan Süzen 70. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.



Karşılaşma, Menemenspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. Bu sonuçla birlikte maç eksiği olan Menemenspor 9 puanla 14. sıraya yükselirken, Ümraniyespor da 10 puanla 13. sırada yer aldı.



