Menemen FK'ya müjde transfer!

Menemen FK, Çayelispordan 21 yaşındaki savunma oyuncusu Hakan Selim Yıldız'la 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Menemen FK'ya müjde transfer!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Ağustos 2024 16:29
Son güncelleme 29 Ağustos 2024 16:30

 TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta cumartesi günü Yeni Mersin İdmanyurdu'nu konuk edeceği ilk hafta maçına hazırlanan Menemen Futbol Kulübü, Çayelispor'dan 21 yaşındaki savunma oyuncusu Hakan Selim Yıldız ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Menemen, Hakan Selim'in imzasını duyurmadan 4 gün önce oyuncunun tesislerdeki doğum günü kutlamasından fotoğraf paylaşmıştı.

Öte yandan sarı-lacivertlilerde genç oyunculardan Emirhan Arkutcu, U19 Milli Takımı'nın 6-8 Eylül tarihlerinde Kocaeli'de Arnavutluk ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosuna davet edildi.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery