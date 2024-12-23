Menemen FK galibiyete hasret kaldı

Menemen FK, galibiyet hasretini sürdürüyor; devreyi 4. sırada tamamlayan takım, toparlanma hedefinde.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Menemen FK galibiyete hasret kaldı
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23 Aralık 2024 14:57
Son güncelleme 23 Aralık 2024 14:58
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezona müthiş bir başlangıç yapıp ilk haftalarda liderlik koltuğuna oturan Menemen Futbol Kulübü, son 6 maçını kazanamayıp zirveden uzaklaştı. 

 Son olarak Beyoğlu Yeni Çarşı Spor ile deplasmanda 3-3 berabere kalan sarı-lacivertliler galibiyet hasretini dindiremedi. Bu sonuçla devreyi 31 puanla 4'üncü sırada tamamlayan İzmir ekibi, lider Serik Belediyespor'un 11 puan gerisine düştü. Teknik Direktör Burhanettin Basatemür 3-1 önde götürdükleri Beyoğlu Yeni Çarşı Spor maçını kazanamamanın üzüntüsünü yaşadıklarını, devre arasında lige en iyi şekilde hazırlanıp toparlanacaklarını söyledi.

 
 

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