Menajeri Beşiktaş için İstanbul'a geldi: Samuel Chukwueze

UEFA Avrupa Ligi'ne veda eden Beşiktaş 'ta transfer çalışmaları hız kazandı.

Haberde Beşiktaş'ın oyuncu ile anlaşmak için görüşme gerçekleştireceği yazıldı. Anlaşma şansının düşük olduğu belirtilirken, Milan'ın Beşiktaş'ın teklifini düşük bulduğu yazıldı.

Calciomercato'nun haberine göre Milan forması giyen Nijeryalı oyuncu Samuel Chukwueze'nin menajeri, siyah-beyazlılarla transfer görüşmeleri yapmak üzere İstanbul'a geldi.2023 sezonu başında Villarreal'den Milan'a transfer olan 25 yaşındaki kanat oyuncusunun, Serie A ekibinde beklentilerin altında kalması sonrası ayrılığı gündeme gelmişti.Geçtiğimiz sezon Milan formasıyla 37 maça çıkan Nijeryalı yıldız, 5 gol 3 asistlik performans sergiledi.