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Menajeri Beşiktaş için İstanbul'a geldi: Samuel Chukwueze

Milan'ın Nijeryalı yıldızı Samuel Chukwueze'nin menajeri, Beşiktaş ile transfer görüşmeleri için İstanbul'a geldi.

calendar 01 Ağustos 2025 19:09
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Menajeri Beşiktaş için İstanbul'a geldi: Samuel Chukwueze
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UEFA Avrupa Ligi'ne veda eden Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı.

Calciomercato'nun haberine göre Milan forması giyen Nijeryalı oyuncu Samuel Chukwueze'nin menajeri, siyah-beyazlılarla transfer görüşmeleri yapmak üzere İstanbul'a geldi.

GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ

Haberde Beşiktaş'ın oyuncu ile anlaşmak için görüşme gerçekleştireceği yazıldı. Anlaşma şansının düşük olduğu belirtilirken, Milan'ın Beşiktaş'ın teklifini düşük bulduğu yazıldı.


2023 sezonu başında Villarreal'den Milan'a transfer olan 25 yaşındaki kanat oyuncusunun, Serie A ekibinde beklentilerin altında kalması sonrası ayrılığı gündeme gelmişti.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Milan formasıyla 37 maça çıkan Nijeryalı yıldız, 5 gol 3 asistlik performans sergiledi.



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